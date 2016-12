David Duchovny debutează în teatru

Vineri, 02 Iulie 2010

Actorul american David Duchovny, renumit pentru rolurile din serialele de televiziune „Dosarele X” și „Californication”, își va face debutul în teatru în piesa „The Break of Noon”, pusă în scenă de Neil LaBute, în luna octombrie, la New York, informează accessholly wood.com. Premiera spectacolului va avea loc pe 28 octombrie la teatrul „Lucille Lortel“ din New York. David Duchovny, în vârstă de 49 de ani, starul din serialul SF „Dosarele X”, nu a jucat niciodată într-o piesă de teatru. Actorul american poate fi urmărit pe micile ecrane în serialul TV „Californication”.