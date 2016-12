David Bowie conduce topul celor mai gay albume ale tuturor timpurilor

Ştire online publicată Vineri, 12 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Albumul lui David Bowie, „Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars” a fost desemnat „Cel mai gay album al tuturor timpurilor” într-un top realizat de revista Out. Albumul lansat în 1972 a surclasat alte materiale ale unor artiști precum Tracy Chapman, Scissor Sisters sau Madonna. Pe locul doi în top s-a clasat albumul omonim al celor de la The Smiths. De asemenea, din top nu au lipsit nici albume semnate Elton John, Judy Garland și Cyndi Lauper. Topul realizat de revista de profil LGBT Out a fost realizat în rândul a peste o sută de actori și muzicieni, printre care și Boy George, Rufus Wainwright.