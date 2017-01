DANIELA NANE se DESTĂINUIE! MOTIVUL pentru care s-a DESPĂRȚIT de IUBITUL EI!

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa actriță și fosta Miss România 1991 a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Andrei Zincă. Iubirea lor, însă, a ajuns la final, în urmă cu câțiva ani. Vedeta a dezvăluit care a fost motivul rupturii.Invitată la emisiunea ”Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars, Daniela Nane și-a deschis sufletul. Fosta Miss România 1991 a vorbit despre relația de iubire pe care a avut-o cu Andrei Zincă, cel de care, însă, a decis să se separe în urmă cu câțiva ani."Andrei este un om extraordinar. Mi-a fost greu să las tot și profesie și să plec acolo (n.r. în America) și să nu fac nimic... Eu îmi mai doream un copil, iar Andrei nu își mai dorea copii. El are deja doi și eu am unul și deja erau trei. I-a fost foarte greu să-și crească cei doi copii singur. Soția lui a murit când băatul avea patru ani, iar feița șapte. E greu și pentru o femeie, dar pentru un bărbat. Eu îl înțelegeam de ce nu mai voia un copil. Am spus că renunț la tot și merg în America, dar să mai fac un copil. El nu și-a mai dorit și nu am vrut să fac ceva împotriva dorinței lui. Pe de altă parte, am respect și pntru ceea ce îmi doresc eu. Mă întreba ce îmi doresc: să ne căsătorim sau să fac un copil. Și eu i-am spus că ambele, dar cel mai mult îmi doresc un copil", a explicat Daniela Nane, scrie libertatea.ro.