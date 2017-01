Daniela Gyorfi: „Se foloseşte de imaginea mea să vândă bilete la concerte!“

Daniela Gyorfi: „Se folosește de imaginea mea să vândă bilete la concerte!“

Joi, 20 Decembrie 2012

Se acuză unul pe altul, ba mai mult, se ceartă ca la ușa cortului. Liviu Guță trage un semnal de alarmă și îi cere Danielei să nu mai vorbească la adresa lui.„Am auzit de la mai mulți oameni că ea pune afișe prin oraș că o să cânt împreună cu ea și când ajunge la concerte spune că eu nu am avut cum să ajung. Ea cântă piesele mele și se folosește de numele meu să aibă succes. Niciodată nu avea succes fără mine și ea știe bine. Să nu îmi mai spună caracter infect că ea era un nimeni acum. Nu mai știa lumea de Daniela Gyorfi”, a explicat Liviu Guță.Daniela a încercat să aplaneze acest conflict și speră ca, la un moment dat, lucrurile să se rezolve între ei.„Nu am nimic personal cu Liviu Guță. Faptul că am cântat împreună, că am avut succes, este un lucru cert. Noi ne-am înțeles extrem de bine pe plan profesional, nu și intim. Să nu spună de afișe pentru că eu sunt artist, nu impresar. Eu merg doar să cânt. Eu nu îl invidiez deloc pe el. Eu am melodiile mele, el pe ale lui”, a spus Daniela la wowbiz.George Tal, actualul impresar al Danielei, a făcut lumină în acest incident și a explicat cum a stat treaba cu acele afișe.„Nimeni nu a făcut așa ceva. Nu am pus afișe cu el și cu Daniela. Noi nu mai colaborăm cu el de doi ani de zile. Sunt niște persoane care au organizat niște concerte la mare și ei au pus acele afișe. Liviu are multe melodii copiate, deci nu sunt ale lui. El are momente când habar nu are să vorbească”, a replicat George Tal, soțul Danielei.