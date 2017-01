Daniela Gyorfi, din nou însărcinată

Ştire online publicată Marţi, 03 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată în emisiunea Confidențial de la Antena 2, moderată de Cristi Brancu și Oana Turcu, Daniela Gyorfi a fost protagonista unui moment care a suscitat interesul celor peisajul monden autohtonAstfel, Cristi Brancu a anunțat că Gyorfi este din nou însărcinată. Chiar dacă este foarte probabil ca totul să fie o păcăleală de 1 aprilie, foarte interesantă este reacția cântăreței care nu a reacționat și nu a infirmat în niciun fel vestea.Daniela are o fetiță în vârstă de un an, Maria, alături de George Tal. La sărbătorirea primului an de viață al copilei, artista a dat de înțeles că și-ar mai dori copii. „E foarte trist să ai un copil și să-ți spună toți că nu seamănă deloc cu tine. Trebuie să îmi iau revanșa într-un fel sau altul. Când mă supăr, îi zic lui George că poate fac trei dintr-o lovitură, ca Nicoleta Luciu”, spunea atunci Gyorfi.