Daniela Gyorfi, despre legătura cu George Tal: „Noi nu avem o relaţie perfectă“

Daniela Gyorfi, despre legătura cu George Tal: „Noi nu avem o relație perfectă“

Ştire online publicată Joi, 07 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Gyorfi este o prezență constantă în showbiz-ul românesc de ani buni. Deși are un copil și este fericită, artista nu și-a oficializat relația cu George Tal. Cântăreața recunoaște că nu are o relație ca în povești cu George Tal. „Noi nu avem o relație perfectă. În acești ani de când suntem împreună am trecut prin multe. Este important să nu iei decizii la nervi. Să apreciezi ceea ce ai. Și eu poate am visat să vină un prinț pe cal alb, dar nu există așa ceva. El la fel. Dar ne-am acceptat, ne-am dorit să avem un copil împreuna”, a spus Daniela la emisiunea „Un show păcătos”.George Tal a completat: „Noi am avut o simpatie reciprocă, în timp ne-am cunoscut mult mai bine. Eu veneam după un divorț, ea la fel. Eram liberi. A fost o perioadă bună pentru noi. Nu vrem să ne căsătorim fiindcă nu vrem să divorțam”.