Daniela Crudu "vânează" bărbatul perfect. Cum trebuie să fie

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La scurt timp după ce Daniela Crudu și Mihai Costea s-au despărțit, bruneta a decis să-și vadă de viață și să meargă înainte chiar dacă a suferit foarte mult după ce a aflat că a fost înșelată. Așa că s-a gătit cum a știut ea mai bine și a ieșit singură într-un club de fițe din București.Prinsă chiar în mijlocul distracției, Daniela Crudu a declarat că a dat deja uitării întreaga poveste cu Nilă și că are de gând să își trăiască viața din plin de acum înainte. Totodată, a dat câteva detalii și despre felul în care ar trebui să fie viitorul ei iubit."Deja am uitat, nu am timp să mă mai gândesc. Mi-am schimbat numărul de telefon, butucul la ușă, tot. Viitorul iubit vreau să fie brunet, bine făcut! Nu mă mai interesează nimic despre Nilă", a spus Daniela Crudu, la Acces Direct.