Daniela Crudu s-a despărţit de iubit

Daniela Crudu s-a despărțit de iubit

Ştire online publicată Vineri, 23 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În lacrimi, Cruduța a explicat de ce s-a despărțit de iubitul ei, Mihai Costea. "Ne-am despărțit definitiv pentru că nu vreau să-i stric cariera. Este tânăr, știu ce înseamnă să pleci de jos. Și eu am plecat de jos. Și a ajuns greu unde a ajuns. Și vreau să-i fie lui bine și să ajungă sus și să fie cel mai bun pentru că merită și chiar îmi pare foarte, foarte rău că a ajuns din cauza... Nu a făcut absolut nimic, m-a însoțit - știți foarte bine - la un club, dar nu a intrat. A stat la un prieten. Eu am stat o oră, apoi am plecat acasă și a dormit. Și din cauza asta s-a ajuns să nu mai joace și să îl dea afară de la lot. Dar mă doare, pentru că e cariera lui! Și îmi pare foarte rău pentru asta și am decis să ne despărțim!", a spus Daniela Crudu la Antena 1."Mie îmi pare rău, doar că nu vreau să-i distrug cariera! Am fost tot timpul cuminți, nu au apărut niciodată poze compromițătoare cu noi. Este un om cuminte, liniștit, doarme tot timpul. Nu a ieșit niciodată și doar pentru lucrul ăsta să i se întâmple așa! Chiar am decis să ne despărțim! Și mă doare, că ne iubim! Și când e dragoste, să te desparți doar așa, să-i fie lui bine, e dureros! Ne despărțim definitiv ca să fie toată lumea mulțumită și să-i fie lui bine. Toată lumea crede că eu îi fac rău și nu este așa. (...) Normal că îl iubesc, tocmai de-asta sufăr și mă doare sufletul! Acum deja faptul e consumat și nu vreau să mă mai gândesc", a spus Cruduța cu lacrimi în ochi.Giovani Becali este de părere că această despărțire nu este una definitivă. Mai mult, el a stat de vorbă cu amândoi și a recunoscut că atât fotbalistul, cât și Daniela Crudu au plâns la telefon. "Am vorbit și cu fratele meu, am vorbit și cu fratele lui între timp. Am vorbit și cu domnișoara Daniela înainte. El mi-a dat un mesaj cu telefonul ei. Și i-am spus că pot să se iubească din partea mea cât vor, când vor! Dar un singur lucru i-am spus Danielei: să nu uite că singura lui existență e fotbalul. Și așa cum existența ei este televiziunea, a lui este fotbalul. Și că până la 33 de ani ar fi bine ca și ea să-l sfătuiască să se prezinte la antrenamente.Nu cred că despărțirea asta pentru ea e definitivă. Pentru că aici a fost vorba de o iubire care se uită greu. El plânge, eu am vorbit cu el. El plângea la telefon. Cu Daniela vorbeam și plângea și ea. Eu nu cred în această despărțire.Daniela, dacă crezi că nu poți să te desparți, eu zic să încercați să aveți relație în continuare, dar într-un mod civilizat! Asta e părerea mea. Dacă ești ferm convinsă că poți să termini această relație, atunci termin-o!", a subliniat Giovani Becali la Antena 1.Sursa: CanCan.ro