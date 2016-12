Daniela Crudu îl vrea pe Cristiano Ronaldo

Ştire online publicată Miercuri, 17 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu o fi Daniela Crudu urâtă, dar nici Irina Shayk nu este! Românca noastră și-a exprimat de curând pasiunea ascunsă pe care o are pentru iubitul Irinei, nimeni altul decât marele Cristiano Ronaldo.Cruduța și-a postat pe pagina personală de Facebook o poză cu fotbalistul de la Real Madrid sub care a comentat: „Are cineva id lui???????”. Cum era de așteptat, prietenii virtuali ai asistentei TV s-au înghesuit să îi dea comment-uri.„Vrabia mălai visează”, a atacat un admirator al Danielei Crudu, în timp ce Adrian Pescariu i-a recomandat să meargă pe pagina de Facebook a lui Adrian Cristea, iubitul Biancăi Drăgușanu.„Vezi la Bianca, poate îl are Cristea în listă”, a comentat Pes-cariu, un bun prieten al Danielei.