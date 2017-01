Daniela Crudu, criticată de părinţii lui Mihai Costea

Daniela Crudu, criticată de părinții lui Mihai Costea

Miercuri, 13 Februarie 2013

Situația nu este deloc roz pentru atacantul echipei Steaua, Mihai Costea (24 de ani). Nici bine nu s-a stins ecoul acuzațiilor dure pe care Gigi Becali, patronul echipei, le-a adus la adresa Danielei Crudu (23 de ani), iubita fotbalistului, că părinții olteanului au luat, la rândul lor, foc.Nici mama, dar nici tatăl lui Mihai nu vor să audă de Cruduța, pe care o consideră o femeie ușoară. Mai mult, ei i-au impus fiului lor mai mic să n-o aducă niciodată pe Daniela în casa părintească, la Râmnicu Vâlcea. În ciuda faptului că trăiește o poveste de iubire cu Mihai de un an și jumătate, Daniela nu îi cunoaște încă pe cei care ar putea să-i devină socri.Motivul constă în faptul că mama fotbalistului a refuzat categoric să o primească pe vedeta TV în casa lor din Râmnicu Vâlcea. Astfel, de fiecare dată când Mihai merge în vizită la părinții lui, Daniela îl înso-țește, dar se cazează la un hotel din oraș.Mama lui Mihai a avut numeroase dispute cu fiul său din cauza Danielei, reproșându-i că nu își dorește o noră care și-a arătat fundul prin reviste de mult prea multe ori și care a apărut beată în diferite ipostaze jenante. Surse din anturajul familiei Costea, citate de libertatea.ro, susțin că ultima dată mama lui Mihai i-a spus foarte clar: „Măi, mamă, ce atâtea discuții? Fătuca asta n-are ce căuta la noi în casă!”.Mai mult, părinții atacantului Stelei ar considera că Daniela are un trecut de femeie ușoară și o găsesc vinovată pentru perioada mai puțin fastă pe care fiul lor mai mic o traversează la echipa de club.Contactat de ziarul „Libertatea”, tatăl lui Mihai Costea a confirmat și el faptul că nu o agreează pe iubita băiatului său: „Am încercat, pe cât posibil, să nu mă bag în viața copiilor mei. Dacă au avut nevoie de mine sau mi-au cerut un sfat, m-am chinuit să fac ceea ce a fost mai bine pentru ei. Este adevărat că încă de la început nu am avut o părere bună despre Daniela Crudu, mai ales că ea este un personaj controversat, iar fiul meu are nevoie de multă liniște. Dar ce să fac eu? Sufletului nu-i poți porunci, iar Mihai e băiat mare”.