Daniel Radcliffe va interpreta rolul principal într-un thriller cu fantome

Ştire online publicată Miercuri, 21 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul britanic Daniel Radcliffe, starul francizei „Harry Potter”, va interpreta rolul principal în lungmetrajul „The Woman in Black”, produs de studiourile Hammer, pe baza romanului omonim al scriitoarei Susan Hill, informează bbc.co.uk. Daniel Radcliffe va interpreta rolul unui tânăr avocat ajuns într-un orășel britanic bântuit de o stafie. Scenariul acestui proiect cinematografic a fost scris de Jane Goldman, iar regia va fi asigurată de James Watkins, cunoscut pentru horror-ul „Eden Lake”, lansat pe marile ecrane în urmă cu doi ani. Romanul „Femeia în negru/ The Woman in Black” a stat la baza unei piese de teatru care se joacă în continuare pe West End, la Londra, la peste 20 de ani de la debut. Daniel Radcliffe participă în prezent la filmările pentru cel de-al optulea și ultim film din seria „Harry Potter”, inspirat din romanele autoarei J. K. Rowling. Al șaptelea film al seriei, „Harry Potter și Talismanele Morții 1", va fi lansat pe 19 noiembrie, în timp ce partea a doua are programată premiera pe 15 iulie 2011.