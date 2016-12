Daniel Craig, în rolul principal din lungmetrajul „The Girl With the Dragon Tattoo”

Actorul britanic Daniel Craig va deține rolul principal în remake-ul în limba engleză al lungmetrajului „The Girl With the Dragon Tattoo” și în alte două posibile continuări ale acestui proiect cinematografic inspirat din trilogia „Millennium” scrisă de suedezul Stieg Larsson. Filmul va fi regizat de David Fincher, pe baza unui scenariu scris de Steve Zaillian. Proiectul este produs de Sony Pictures. Deoarece producția următorului film din seria „James Bond” a fost oprită pe termen nedefinit, iar situația patrimonială și financiară a studiourilor producătoare MGM este departe de a fi clarificată, actorul britanic Daniel Craig a decis că are nevoie să muncească, iar trilogia scrisă de autorul suedez Stieg Larsson i-ar putea oferi din nou un rol într-o franciză de succes. Music Box Films distribuie în Statele Unite ale Americii filmele originale, turnate în limba suedeză. Filmul „The Girl With the Dragon Tattoo” a obținut până în prezent încasări de 9,6 milioane de dolari în Statele Unite și de 92 de milioane de dolari pe plan internațional. Cel de-al doilea film din serie, „The Girl Who Played With Fire”, a avut încasări de 2,9 milioane de dolari în SUA și de 51 de milioane de dolari pe plan internațional. Filmul a fost lansat la începutul acestei luni. Al treilea film din serie, „The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest”, va fi lansat către sfârșitul acestui an. Seria „Millennium”, a lui Stieg Larsson, o trilogie despre corupție, jurnalism și lumea financiară, este una dintre cele mai de succes apariții editoriale din Suedia, fiind vândută în peste două milioane de exemplare în această țară și în peste 25 de milioane de copii pe plan mondial. Cărțile trilogiei fac referiri la personaje politice și economice controversate. Abordând teme precum globalizarea, șantaje economice, corupție, mișcări fasciste, servicii secrete, trafic de carne vie, prostituție, spionaj și psihiatrie, cele trei volume realizează un adevărat portret al societății contemporane. Toate cele trei cărți au fost ecranizate în Peninsula Scandinavă de regizorii Niels Arden Oplev și Daniel Alfredson. Editura Trei a publicat în limba română trilogia, sub titlurile „Bărbații care urăsc femeile”, „Fata care s-a jucat cu focul” și „Castelul din nori s-a sfărâmat”.