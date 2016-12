Danica Thrall a comis-o din nou/ Fotografii incitante cu sânii superbi ai obsesiei fotbaliştilor

Danica Thrall a comis-o din nou/ Fotografii incitante cu sânii superbi ai obsesiei fotbaliștilor

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Danica Thrall comis-o din nou nud si continua sa provoace fotbalistii cu sanii ei enormi! Danica a realizat un nou pictorial senzational pentru Nuts. Frumoasa britanica este nascuta pe 30 martie 1988, a facut calarie de performanta, concurand in probele de dresaj. Modelul britanic adora, pe langa fotbal si echitatie, pisicile, lasagna si sampania roz. Danica are numai 23 ani si a aparut si pe coperta Maxim UK. Ea este model, a castigat Miss Derby in 2006 si, mai nou, a intrat si ea in vizorul lui Mario Balotelli de la Manchester City.