Dani Oţil lămureşte situaţia: "Eu şi Mihaela..."

Dani Oțil lămurește situația: "Eu și Mihaela..."

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Relația dintre Mihaela Rădulescu și Dani Oțil s-a terminat. O recunoaște chiar vedeta Antenei 1 pe o rețea de socializare."Eu si Mihaela suntem bine. NOI nu mai formam un cuplu de ceva vreme - deci...nu avea cum sa plece CU ALTUL de acasa si nici cum SA-MI DEA PAPUCII. Oricat mi-ar folosi in ochii viitoarelor "pretendente" imaginea de victima, am sa o contrazic din start. Nu ne-am despartit nici la Maruta, nici la Gherghe, nici la Capatos. Nu ne-am despartit cu usi trantite sau cu farfurii sparte. Ne-am uitat ochi in ochi si ne-am declarat invinsi de un destin, care si-a chemat in ultimii ani in ajutor prea multi factori. A fost o lupta grea si nedreapta, inca de la inceput. Dar asta se intampla cu vreme multa in urma."