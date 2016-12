Dana Săvuică, patroană de magazin on-line

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mereu o fire perspicace când vine vorba de afaceri, Dana Săvuică a intuit corect modul în care cumpărăturile vor avea loc în viitor și a lansat propriul său magazin on-line. De pe site-ul www.desario.ro puteți cumpăra haine create de designeri români, dar și noua linie de accesorii „Etiquete by Dana Savuica”. „Linia «Etiquette by Dana Savuica» se va regăsi în magazinul on-line Desario, cu propuneri de modele de genți pentru femeile fashioniste. Marius Suharu, designer de cravate, recomandă produsele lucrate manual din țesături fine, un accesoriu pur masculin, dar transpus și în moda feminină. Tot de aici pot fi cumpărate și rochii semnate de Andreea Vrăjitoru, o tânără al cărei talent a depășit granițele țării noastre, ajungând să fie un fashion trend în Germania sub brandul ADDDRESS! Majoritatea produselor recomandate de mine în magazinul Desario sunt o creație a companiilor românești, având posibilitatea de a promova brandul românesc, la prețuri competitive, prin confecții, tricotaje, pantofi și genți”, mai spune Dana Săvuică.