Dana Rogoz se RETRAGE din televiziune. Cine îi va lua locul

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dana Rogoz a intrat in concediu de maternitate si si-a luat cu acest prilej "la revedere" de la telespectatorii care au urmarit-o sambata de sambata de la ora 20:30, in ultimii 5 ani.Insa, ca o surpriza pregatita pentru ei, ea i-a anuntat ca noul sezon al emisiunii De Suflet, va incepe din 2 februarie 2014, cu Diana Dumitrescu in calitate de prezentatoare.Pe Diana, telespectatorii ProTv International au urmarit-o si au indragit-o in multe seriale si productii ca "Pacatele Evei", "Iubire ca in filme", "Regina", "Aniela", "Iubire si onoare", "Pariu cu Viata", "Ingeri Pierduti" si in filmul "Minte-ma frumos".