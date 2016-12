Dana Rogoz naşte peste trei luni, dar n-a cumpărat nimic pentru bebeluş

Dana Rogoz naște peste trei luni, dar n-a cumpărat nimic pentru bebeluș

De când este însărcinată, Dana Rogoz e toată numai un zâmbet, iar fericirea a devenit a doua ei natură. Vedeta a mărturisit, pentru cancan.ro, că a intrat oficial în ultimul trimes-tru și că se simte minunat. Cu această ocazie, se va apuca să țină și un jurnal de sarcină, pentru a păstra pentru totdeauna amintirile din această perioadă.„Sarcina merge foarte bine. Se pare că o să am un băiețel în pești. Încă nu știm ce nume va purta băiețelul nostru, însă nu vrem să fie ceva sofisticat. Cu siguranță, va purta un nume românesc. Chiar ne uitam pe internet la câteva nume”, a spus aceasta.Actrița a recunoscut că încă nu a apucat să cumpere ab-solut nimic pentru fiul ei, însă nici nu are o listă prea lungă, pentru că, în primele șase luni, micuțul nici nu are nevoie de prea multe lucruri.„Nu am pregătit încă nimic pentru bebe. În primele șase luni, nici nu are nevoie de foarte multe lucruri. Am primit deja un cărucior, urmează să primesc de la nașa mea de cununie un coș de paie și, treptat, treptat cămăruța se va echipa. În primele șase luni, cred că un pătuț, o masă de schimbat și un loc unde să îi așez hăinuțele și lucrurile lui sunt suficiente”, a declarat vedeta.