Dana Rogoz a plecat în luna de miere

Ştire online publicată Vineri, 10 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au plecat ieri în luna de miere. Cei doi au decis că este timpul pentru o aventură de trei săptămâni prin Europa cu rulota.După cum declară vedeta, nu au un traseu stabilit, ci se vor lăsa purtați de frumusețile peisajelor. Cert este că tinerii însurăței vor să ajungă în Italia la Toscana.„Mâine (n.r. joi) plec in luna de miere!!!! În loc să-mi fac bagajul, astă seară am fost pentru prima oară în Terra Park. M-am distrat câteva ore, iar acum sunt în mega întârziere cu toate pregătirile. Gata, nu mai stau pe blog, fug să-mi fac bagajul!Voi încerca să pun cât mai des poze pe blog, la fiecare oprire cu wi fi. Cu rulota prin Europa, ce aven-tură... Nu avem nici până la ora asta un traseu sta-bilit, așa că aștept propuneri și din partea voastră. Vrem să ajungem prin Toscana, de asta suntem si-guri. În rest, nu am vrut să stabilim un program fix, ca să ne permitem să vizităm vreun sătuc recoman-dat de un localnic ori să stăm mai mult într-un oraș care ne place... să nu ne stresăm cu rezervări, ci să ne bucurăm mai mult de ce ne iese în cale. Așa că traseul nostru se poate modifica inclusiv în funcție de ce îmi sugerați voi. Vom călători cam trei săptămâni. Deci, aveți propuneri pentru luna noastră de miere, locuri romantice, care merită văzute în Europa? Le aștept cu mare interes!”, a scris Dana Rogoz pe blog.