Dana Nălbaru este mai ocupată ca oricând

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cantareata nu-si mai vede capul de treaba, muncind mai mult ca oricand.De cand si-a deschis o cafenea in Capitala, Dana Nalbaru se confrunta cu un program incarcat. Atunci cand nu este la spectacole, artista este ori la cafenea ori in parc cu copilul. Mai mult de atat, ea isi face griji pentru ca a venit iarna, iar deplasarile in tara ii vor fi ingreunate de conditiile carosabilului."Azi am spectacol, noaptea, tarziu, la Ploiesti. Maine voi fi la Bacau. Inca nu m-am hotarat daca sa merg sau nu cu masina mea pana la Bacau dar as face asa ca sa ma intorc in aceeasi noapte. E tare aiurit programul de saptamana asta. Am intalniri peste intalniri si plecarile din timpul saptamanii (cele doua de mai sus) ma cam incurca. Duminica voi fi la Iasi. Abia astept... Acum multe luni am descoperit un restaurant la etajul 13 al unui hotel si mi-a placut la nebunie cum se vede orasul. Mi-am propus sa merg sa iau cina acolo, duminica seara. Sper sa nu intervina nimic care sa-mi dea planul peste cap", a scris Dana Nalbaru, pe blog.