Dana Marijuana nu mai face faţă datoriilor

Dana Marijuana nu mai face față datoriilor

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dana Marijuana, Dana Coteanu pe numele ei real, este îngropată în datorii, căci afacerile sale nu au fost profitabile.Dana Marijuana face cu greu față datoriilor pe care le-a acumulat până în prezent. Afacerile sale nu au fost atât de profitabile încât să o scape de facturile mari pe care le are de plătit.Dana a fost nevoită să închidă două din magazinele sale cu bijuterii. Artista recunoaște că îi este greu să se descurce cu întreținerea copilei sale în vârstă de șase ani."Ne merge foarte prost în ultima vreme , abia ne descurcăm cu banii. Eu am închis două magazine, fratele meu a vândut restaurantul pe nimic, a luat în schimb o mașină, care nici aia nu era platită în totalitate", spune Dana, potrivit Apropo.ro."Eu nu-mi mai permit sa cresc fetita singură , stăm cu chirie, am și rate la bancă. Și prietenul meu mai repară pe la unii, pe la altii prin apartamente ca să putem ieși la liman", mai spune Marijuana."Eu muncesc de dimineața până seara în atelier, dar nu prea sunt vânzări", a mai adăugat artista.Alături îi este tatăl său, omul care nu a abandonat-o până acum: "Dana e plină de datorii . A mai împrumutat bani de la fratele ei, i-am mai dat și eu și și-a amanetat niște bijuterii de aur. Dana e din nou bolnavă, dar nu vrea să se interneze"."Bine macar că acceptă să facă tratamentul injectabil, în fiecare zi", a adăugat tatăl ei.