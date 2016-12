Dana Bălcăcean vorbeşte despre calvarul prin care a trecut

Dana Bălcăcean vorbește despre calvarul prin care a trecut

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dana Bălcăcean a dezvăluit la emisiunea Cancan TV, difuzată la Acasă Tv de luni până joi, că soțul ei a amenințat-o cu moartea.Dana Bălcăcean susține că a trăit un coșmar alături de soțul ei milionar. Se pare că gelozia și certurile violente au determinat-o pe femeie să pună capăt căsniciei și să ceară în instanță divorțul. „Așa a fost mereu, adică după șase luni mi-am dat seama că e așa încordat și pus pe ceartă. Eram ca vânatul și vânătorul. Posesiv a fost de la început, cred că ai asta în genă. El i-a controlat și pe părinții mei, trebuia să știe ce vorbesc cu ei. Într-o vacanță, după ce mi-a dat o corecție, m-am ascuns în baie și am chemat securitatea. Am aflat că a avut o relație cu o femeie. Am găsit o rețetă unde un medic a scris că este vorba despre o sarcină în evoluție”, a spus Dana. „I-am făcut o surpriză și la finalul petrecerii a aruncat cu mașina de gheață în mine. M-am ridicat, căzuse și el. M-am dus să îl ridic, am crezut că a murit, dar se prefăcea și m-a strâns de gât”, a mai spus ea. „Era plăcerea lui să îmi rupă rochiile la petreceri. El e cel care a plecat de la masă, cu mașina mea și cu bodyguardul. Mi-a luat actele, a pus o femeie care a mers cu noi la petrecere să îmi ia actele din portofel și când am mers la divorț nu aveam acte”, a dezvăluit femeia.