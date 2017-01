Dan Bălan feat. Rihanna

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Artistul Dan Bălan, fost component al trupei O-zone, a fost invitat să cânte alături de inter-preta britanică Rihanna la ceremonia de decernare a premiilor „Grammy”. Rihanna are 3 nominalizări la cea de-a 51-a ediție a premiilor „Grammy”, eveniment care va avea loc pe 8 februarie. Nominalizările artistei au fost făcute la categoriile: Best Pop Collaboration with Vocals, cu piesa „If I Never See Your Face Again” un featuring cu interpretul Maroon 5, Best Dance Recording, pentru cântecul „Disturbia” și Best Long Form Music Video pentru „Good girl gone bad live”. Alături de Dan Bălan, interpreta va fi susținută și de rapper-ul TI. Bălan a fost invitat la eveniment în calitate de compozitor al piesei „Live Your Life”, preluată din hitul fostei trupe O-zone „Dragostea din tei”.