Dan Bălan este no. 1 în SUA

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Bălan este primul compozitor român care a urcat pe prima poziție în Billboard, cel mai cotat top muzical american. Piesa „Live your life” interpretată de T.I și Rihanna, o versiune RNB după deja celebra „Dragostea din tei”, a urcat în Billboard, de pe locul 80 direct pe locul 1, după prima săptămână de la lansare. „Este extrem de greu pentru o piesă să ajungă pe primele poziții în Billboard și asta pentru că este extrem de greu să ai, în același timp, cea mai bună medie dintre difuzările și vânzările de pe întreg teritoriul Statelor Unite, criterii în funcție de care se întocmește topul Billboard”, a declarat Dan Bălan. La 5 ani după ce a cuprins Europa și Asia, mania „Mai a hi, mai a ho” cuprinde Statele Unite. În numai o săptămână de la lansare, piesa „Live your life” a avut peste 300.000 de descărcări și a fost cea mai difuzată piesă în SUA.