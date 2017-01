Dalma s-a calificat la finala pentru Eurovision

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Melodia „Love Was Never Her Friend”, o compoziție Marius Moga, interpretată de Dalma, s-a calificat în Finala Eurovision 2009. În seara de 27 ianuarie, din Studioul 3 al TVR, a fost transmisă în direct Semifinala 1, un show cu emoții, lacrimi, zâmbete și melodii cântate live. De această dată, juriul a ținut cont de calitatea melodiei, de show și, mai ales, de prestația live. Aceasta a adus câteva surprize. Piese și artiști cotați ca aproape siguri pentru finală nu s-au calificat. Dalma, artista din Brașov, a mizat în primul rând pe vocea cu ambitus extraordinar, pe timbrul unic, pe experiența scenică, pe talentul de a cânta live și pe show-ul pregătit. Îmbrăcată într-o rochie turcoaz cu verde (creată special pentru ea de Cornelia Berinde), în stil clasic elegant (în conformitate cu ținuta Dalmei pe scenă), Dalma a venit cu o surpriza: Dax. Saxofonistul a însoțit-o în periplul său muzical, dând noi accente și conotații melodiei semnată Marius Moga. Ritmurile au fost însoțite de trupa de dans Trouble Crew, pe o coregrafie semnată Paul Gheorghe. La sfârșitul momentului muzical, Dalma a primit aplauze de la public și de la presă. Emoțiile s-au lăsat văzute pe fața Dalmei abia după deschiderea plicurilor și s-a manifestat zgomotos abia după ce s-au liniștit apele, când sărbătorea cu echipa ei. „Am avut emoții, dar știu să le stăpânesc. Le transform în… altceva. În ceva care mă ajută să transmit publicului mesajul și încărcătura melodiei, mai ales că «Love Was Never Her Friend» e plină chiar de… emoție. Așadar, e de bine! Mă concentrez pur și simplu pe ce am de făcut. O fi și din cauza educației primite. Știu că am un lucru de făcut, nimic altceva nu contează. Aseară totul a fost parcă ireal de frumos. Eu am știut că e bine și mi-am dat silința să fiu la înălțimea situației. Am lucrat foarte mult în ultimele săptămâni… Acum îmi iau un fel de pauză ca să mă pregătesc. Vreau să cânt și mai bine în finală!” - povestește Dalma. De acum, toata echipa ei (Marius Moga, My Band, Dax, Trouble Crew, Laura Țibuleac - styling, Adrian Voinescu - impresar, tour manager, Gala PR etc) are și mai mult de lucru. Toți considerăm ca show-ul trebuie să fie impecabil, fiecare detaliu contează. Dalma a intrat în pauză vocală până vineri, după turneul de televiziuni pe care l-a făcut săptămâna trecută (Happy Hour, Tonomatul DP2, Miezul Zilei, Neața cu Răzvan și Dani, Bravo Show, Duminica în familie), după repetiții cu Dax și repetiții Eurovision. Dar, cu toată pauza vocală, nu se poate abține să răspundă la telefon. Primește multe încurajări, chiar și de la necunoscuți. Printre alții, comunitatea My Band (care a descoperit-o și a susținut-o de la început) și brașovenii sunt deja fanii Dalmei.