"Dacă nu-şi schimbă atitudinea, nu voi accepta să fiu într-o asemenea situaţie"

Carla, actuala iubită a lui Adrian Cristea, este foc și pară. Motivul? Stilul de viață libertin al "Prințului"."Am fost la mare amândoi, eu am avut treabă. Adi era în club și acolo se afla și Bianca și această domnișoară Denisa. Mi-a spus să vin și eu în club, dar nu am vrut. L-am întrebat ce o să urmeze, un menage a trois? Vreau un bărbat responsabil, el vrea să fie înconjurat de multe femei. Dacă nu-și schimbă atitudinea, nu voi accepta să fiu într-o asemenea situație. E vorba de respect! Nu poți să-ți pui iubita într-o asemenea situație, o să avem o discuție. Iar dacă lucrurile nu se schimbă, pentru mine Adrian Cristea n-o să mai existe. El este obișnuit ca femeile să facă ce vrea el, însă eu nu sunt deloc așa. Dacă el vrea ceva cu mine, trebuie să se schimbe. Dacă nu, va fi doar un capitol frumos din viața mea", a declarat Carla la Star Magazin, de la Antena Stars.