„Dacă nu existam eu, nu exista Delia!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La începutul anilor 2000, o trupă făcea furori pe plaiurile mioritice. Au trecut anii, s-au dus hiturile, solista a avut succes, dar cel care a înființat N&D nu mai vrea să tacă.Nick, fostul coleg de trupă al Deliei, s-a reînventat sub numele de No Rules și încearcă să se relanseze pe piața muzicală.Cu toate că toată lumea avea impresia că lucrurile între foștii colaboratori stau foarte bine, mai ales că au cântat împreună de curând la un mare eveniment muzical, se pare că atmosfera e mult mai tensionată.„În mine n-a reînviat nimic, au fost aceleași sentimente. Mă așteptam să reacționeze publicul deoarece piesele mele se aud și acum în cluburi. Au trecut 10 ani, dar trebuie să recunoaștem... muzica mea a fost foarte bună”, a spus Nick pentru Ring.Artistul nu s-a oprit însă aici și a vrut să tranșeze lucrurile, chiar dacă ani buni nu a vorbit absolut deloc despre motivele despărțirii de Delia.„Nu va mai exista niciodată o colaborare. Pe Delia nu a interesat-o proiectul N&D, a fost vorba de imagine și atât. Din constatările mele, i-am acordat prea multă atenție. Pot oricând să refac N&D, dar fără Delia. Am băgat-o prea mult în seamă, trebuia să merg pe altă idee. Brandul N&D este al meu, compoziții, texte și drepturi de autor. Dacă nu existam eu, nu exista Delia!”, a spus Nick.