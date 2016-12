Bianca Drăgușanu către Botezatu:

„Dacă m-ai iubit, nu-mi mai face rău!“

Ştire online publicată Marţi, 29 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Conflictul dintre Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu continuă prin replici trimise de la distanță. După ce, săptămâna trecută, designerul se întreba, în Libertatea, dacă nu cumva „e cineva care bagă strâmbe” între ei, a venit rândul fostei lui iubite să-i răspundă.„Cătălin Botezatu nu mai face parte din viața mea. Eu am fost mirată de faptul că tot mai vorbește despre mine, în condițiile în care nu ne mai leagă nimic”, a spus Bianca. „Cătălin este un om inteligent, care însă se ascunde sub masca moralității și a perfecțiunii. În realitate, el nu e perfect. Nici eu nu sunt”, a adăugat Bianca.Fosta iubită a lui Bote a ajuns să creadă că nici măcar nu-l cunoaște pe designer, deși și-a petrecut mult timp alături de el.„Eu nici măcar nu știu cum este Cătălin Botezatu. Vreau să-i transmit: dacă m-ai iubit, nu-mi mai face rău. Nu accept ca cineva să vorbească urât despre mine sau despre relația mea. Ceea ce nu înțelege Cătălin e că degeaba spune două vorbe frumoase și zece urâte, pentru că oamenii nu le rețin decât pe cele urâte. Eu lucrez în televiziune datorită mie și lui Dan Capatos. Am învățat multe de la Cătălin, dar ar fi bine să nu uite că ne-am ajutat reciproc”, a încheiat vedeta, care a ținut să precizeze, la fel ca și Cătălin, că „declarațiile vin ca urmare a unor întrebări adresate de un jurnalist”.