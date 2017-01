În exclusivitate pentru „Cuget Liber“, Cătălin Măruță:

„Dacă Andra vrea să pozeze nud însărcinată, nu mă amestec!“

- Ținând cont de faptul că ai intrat pe un interval orar foarte disputat și că ai plecat de la Realitatea, unde aveai un salariu maaare, care a fost motivația principală de a accepta să vii la Pro Tv? - Ăsta a fost visul meu de la bun început, am spus asta de câte ori am avut ocazia. Devenise chiar o fixație pentru mine, în sensul bun, eram și un pic superstițios, de exemplu, de câte ori plecam de-acasă și închideam televizorul, aveam grijă să-l închid pe Pro Tv, ca să se deschidă tot acolo. Mi-am dorit asta cu adevărat și acum sunt fericit de cum au evoluat lucrurile. - Care ți s-au părut momentele de grea încărcătură la debut? - Îmi amintesc cu plăcere de primele zile și luni la ProTv. Atunci mă adaptam într-un ritm galopant, învă-țam zilnic enorm de multe lucruri. Sigur că era o tensiune emoțională, cum se întâmplă când o iei de la început, dar acum mă amuză să-mi aduc aminte de acele vremuri. - Ai intrat în al patrulea an de Happy Hour. Au fost clipe când ți-ai dorit să renunți? - Nu, nici măcar un moment nu mi-a trecut prin cap să renunț. Eu sunt un om foarte ambițios, stau bine și cu emoția, o gestionez perfect, n-am fost niciodată robul emoției și asta m-a ajutat să fac față într-o meserie destul de grea, plină de neprevăzut. - Ți s-a dus vestea încă de când erai la TVR ca fiind o gazdă imprevizibilă. Invitații tăi solicită dinainte întrebările? - Unii cer înainte întrebările. Dar bineînțeles că nu le dă nimeni lista de întrebări, din două motive. În primul rând, nu avem așa ceva, întrebările curg în funcție de ceea ce spune invitatul, atunci mă orientez ce să-l mai întreb. Și apoi, chiar dacă aș avea o listă, nu i-aș da-o, fiindcă eu merg pe principiul că invitatul trebuie să fie spontan, natural, nu să vină cu lecția învățată. Întreb în funcție de ceea ce văd și aud la fața locului. - Există vedete care au refuzat să participe la emisiunea Happy Hour? Care și de ce? - Ca în cazul oricărui show similar de pe fața pământului, da, sigur, sunt și vedete care refuză să participe la emisiune. Nu prea multe, ce-i drept. N-aș vrea să nominalizez, fiindcă - mai în glumă, mai în serios - sunt sigur că, într-o zi, vor veni totuși la Happy Hour. Până acum n-au venit fiindcă fie se tem de spontaneitatea dialogului (aici vorbim de genul ăla de vedete care vor să știe totul dinainte, întrebări, răspunsuri, tot, tot), fie nu vin fiindcă au un stil de viață mai atipic, mai retras, mai discret, nu vor să dezvăluie și să comenteze nimic în public. - O emisiune preferată de la posturile concurente? În afară de Cronica Cârcotașilor… - Îmi plac mult emisiunile care presupun dialog deștept. De exemplu „Profesioniștii” Eugeniei Vodă. Sau cele două emisiuni de umor de la Pro Tv, „Serviciul Român de Comedie” și „Land of Jokes”, oricum pe oamenii ăștia îi admir dintotdeauna. Cârcotașii îmi plac și ei, așa cum bine ai spus. Urmăresc destule emisiuni, atunci când am timp. - În curând vei deveni tătic, o știe toată lumea… Intri în concediu de paternitate? J - Nu va fi nevoie să fac asta, noi oricum avem vacanțe, emisiunea are anumite pauze, iar în rest Andra are un program mai flexibil, deși e ocupată și ea, dar își poate aranja cât de cât programul, eu sunt cel cu ore mai fixe, să zic așa. În plus, părinții noștri s-au înscris de pe-acum la postul de baby-sitter cu program prelungit. Ei chiar se tem că n-o să-i lăsăm să stea pe săturate cu bebelușul. - Trebuie să recunoști că e o modă ca vedetele însărcinate să pozeze nud. Ai fi de acord ca Andra să apară într-un astfel de pictorial? - Aici chiar nu mă amestec, n-am ce să comentez, o asemenea decizie îi aparține în exclusivitate. Ea știe și simte mai bine dacă e cazul sau nu să facă asta. Depinde de propunere, de context, de fotograf, de conceptul pictorialului, de multe, multe aspecte, dar, repet, depinde strict de ea. - Pregătești ceva special la Happy Hour cu ocazia celor 15 ani de Pro Tv? - Sigur, și emisiunea Happy Hour va sărbători. Avem două ediții speciale, cu invitați care au reușit să facă România cunoscută și afară. Mă refer în primul rând la muzică. Inna, Eduard Maya, Akcent și alții vor fi invitații mei, dar și români care ne fac să fim mândri că nu au plecat din țară și au făcut afaceri de succes aici. Furdui Iancu, Mâțu Stoian, Clejanii și alții. Vor fi două ediții speciale, fără doar și poate, în haine de sărbătoare.