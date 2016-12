Curg premiile pentru „Eu când vreau să fluier, fluier“

Ştire online publicată Marţi, 13 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pelicula regizată de Florin Șerban a câștigat premiul pentru cel mai bun film din secțiunea New Blood a Festivalului Internațional de Thriller de la Beaunne (Franța), anunță producătorii peliculei. Premiul i-a fost înmânat actorului George Piștereanu. Alături de „Eu când vreau să fluier, fluier”, la aceeași secțiune au fost nominalizate „Slice” (Thailanda), „Teheran” (Franța), „Walls” (Israel) și „The Killing Room” (SUA) - unul dintre cele mai apreciate thriller-uri din ultima perioadă, în care joacă și cunoscutul Timothy Hutton. „Cu o seară înainte, am fost la o petrecere și nu-mi venea să cred că toată lumea știa cine sunt, dar nu mă gândeam că o să luăm premiu. Pe scenă, președintele juriului, regizorul Sam Karmann, a spus că decizia juriului a fost unanimă și că el crede că filmul va avea mare succes în Franța. Deocamdată, eu mă bucur că filmul are succes în România”, a declarat Piștereanu. Filmul lui Florin Șerban a avut, în două săptămâni de la lansarea în România, peste 28.000 de spectatori. „Eu când vreau să fluier, fluier” a câștigat anul acesta Ursul de Argint, marele premiu al juriului Festivalului Internațional de Film de la Berlin, dar și distincția Alfred Bauer pentru noi perspective în cinematografie.