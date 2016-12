Cum vindecă Becali oile

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Ce înseamnă muncă: eu manevrez milioane de euro și la ora asta în criză, dar în curte am 3-4 oameni care lucrează și o oaie care de o lună era șchioapă. Oaia costă 200 de euro, e nimica toată. Eu oaia asta am crescut-o eu de prăsilă. Am luat azi dimineață cuțitul, ca să o verific, am curățat toate picioarele, avea șchiop, am băgat-o în formol și am reparat oaia, am vindecat oaia. A contat mai mult oaia aia decât o tranzacție de un milion de euro. Pentru că tot ce fac cu dragoste și când beau apă, beau cu dragoste. Dacă nu faci cu dragoste nu merge”, a spus Gigi Becali la Realitatea TV.Finanțatorul Stelei s-a declarat sătul de bani și mărturisește că e mult mai fericit la munca de jos.„Eu mulg oile, pentru că bărbatul trebuie să-și câștige munca cu sudoarea frunții și femeia să aibă suferința la naștere. Oile le țin ca să țin minte toată viata de unde am plecat. Ele m-au făcut mare și deștept. Eu vreau măcar ce mănânc eu să câștig cu sudoarea frunții, că de milioane m-am săturat, nu mă încălzesc”, a explicat omul de afaceri.