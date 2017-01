Cum să fii amantul perfect

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Indiferent de dotarea din pantaloni, orice bărbat poate fi amantul perfect, dacă urmează sfaturile de mai jos. Ofera-i orgasme partenerei și ia nota 10 în pat! Un amant apreciat de multe femei a spus la un moment dat că își dă seama dacă și-a masat și mângâiat bine partenera atunci când "aceasta aproape a adormit sau a înnebunit de plăcere când am terminat". Vrei să poți face și tu aceleași lucruri? Învață cum! Fiecare femeie are nevoi diferite și de aceea este bine să rămânem la principiul de bază care presupune să o întrebi ce-i place. Acest lucru vine în armonie cu convingerea că fiecare partener ne face să descoperim lucruri noi și interesante. De asemenea, este foarte important să te bucuri de corpul ei. Unele femei au declarat ca s-au simțit ca o mașină controlată prin telecomandă, ceea ce înseamnă că partenerul a văzut mângâiatul ca pe "un rău necesar", un pas util pentru relaxare. Femeile simt asta. Nu e dificil să-ți dai seama. Cheia pentru un preludiu magnific este să fii pregătit să călătorești pe corpul ei, să i-l dezmierzi și, în același timp, să eviți punctele de acțiune (organele ei genitale). De obicei îi mângâiem pe ceilalți așa cum am dori să fim mângâiați noi înșine. Dar bărbații preferă de obicei alt grad de presiune decât femeile. Bărbații preferă mai adânc, mai profound, mai puternic, în timp ce femeile răspund la atingeri mai tandre. Te întrebi de ce? Din cauza testosteronului, pielea bărbatului este mai groasă și mai densă. De aceea, presiunea care îți place ție poate fi prea mult pentru ea, ceea îi poate provoca stări neplăcute sau chiar durere. Sfaturi pentru un amant perfect: învață să-ți mângâi partenera 1. Cap - joacă-te ușor cu părul de pe fruntea ei, ridică-l și sărut-o sub acesta; - ține-o aproape de tine, astfel încât să-ți simtă respirația caldă pe pielea capului; - dacă o îmbrățișezi pe după umeri când vă plimbați, joacă-te cu părul ei. 2. Fața - desenează cercuri cu vârful degetelor. Poți face asta cu ochii închiși; - roag-o să-ți sugă degetul. Îți va arăta ce altceva mai poate face limba ei; - jucați-vă: sărutați-vă unul pe altul pe marginea exterioară a buzelor cu ochii închiși, fără să vă atingeți nasurile. 3. Urechi Felul în care o femeie reacționează atunci când îi sunt atinse urechile este un exemplu foarte bun de diferențiere între un bărbat și o femeie. Bărbații ar spune: "O femeie care își pune limba în urechea mea este o regină pentru mine". Acest lucru este ușor de înțeles având în vedere că urechile bărbaților conțin receptori ai hormonilor androgeni, ceea ce înseamnă că celulele din urechile bărbaților primesc semnale de la hormonii de sex masculin și de aceea bărbații au păr în urechi. Femeile cărora le place lucrul asta sunt mai puține. Dacă nu poți rezista în ureche, mai bine desenezi cercuri ale marginii exterioare, în spatele urechilor sau să le sugi. Respirația ta ar trebuie în mod natural să devină tot mai grea. Tehnica lingerii și apoi suflării ușoare provoacă senzații contradictorii de căldura/umiditate și apoi de rece. Are același efect asupra mameloanelor, a gâtului sau a spatelui. Citește mai departe...