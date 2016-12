Cum să faci să nu mai mimezi orgasmul

Ştire online publicată Luni, 04 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mult de zece la suta dintre femei nu au avut niciodata un orgasm iar un procent mai mare de atat nu au avut niciodata un orgasm cu un partener. Dar dintre toate statisticile, cea care ridica cel mai mare semn de intrebare este referitoare la femeile care mimeaza orgasmul in pat. Daca am clarificat deja ca femeile au cateva motive pentru care aleg sa mimeze orgasmul , a venit timpul sa stabilim ce si cum trebuie facut pentru a renunta la acest obicei. Primul pas: Nu te mai preface! Din start, ai doua optiuni (si esti libera sa alegi!): fie infrunti adevarul, fie nu. Daca esti cu o persoana de putin timp, iar partida de sex nu s-a incheiat asa cum iti doreai, ar fi inutil sa incerci sa ascunzi acest lucru. Ii poti explica frumos ca ai fost putin nervoasa si nu te-ai putut bucura pe deplin de senzatiile pe care le experimentai, dar in acelasi timp nici nu voiai sa-i ranesti sentimentele sau sa-l faci sa creada ca face ceva gresit. In cazul in care esti implicata intr-o relatie pe termen lung, singura varianta pentru a clarifica situatia este sa discuti cu el. In cazul in care iti faci curaj pentru o astfel de conversatie, aceasta trebuie sa aibe loc in afara dormitorului. Intr-o relatie este important ca partenerul tau sa vada ca esti sincera, mai ales cand este vorba despre detalii delicate ale relatiei voastre. Cunoaste-te pe tine insati, cunoaste-ti corpul si intelege care este secretul orgasmului pentru tine. Daca pentru barbati orgasmul nu este deloc o raritate si nici nu este dificil de obtinut, pentru femei lucrurile sunt ceva mai complexe. Pentru fiecare este diferit iar teoriile rareori sunt suficiente pentru a intelege asta cu exactitate. In cazul barbatilor, imposibilitatea de a ajunge la orgasm poate fi un semn al unei probleme medicale, in timp ce pentru femei, poate fi doar o consecinta a unei afectiuni de natura psihologica. Detaseaza-te de tipare. Masturbarea este adesea o alternativa sigura pentru femeile care nu reusesc sa ajunga la orgasm in timpul actului sexual cu un partener. In cazul in care simti ca tehnicile pe care le folosesti nu sunt destul multumitoare, poti oricand incerca ceva nou. In ciuda conceptiilor, masturbarea nu este un lucru rau, ci este una dintre cele mai bune cai pentru a-ti cunoaste trupul, pentru a afla ce-ti displace si ce te face sa tresari. Dupa ce ai stabilit ce ai nevoie pentru ajunge la orgasm poti incerca si masturbarea impreuna cu partenerul tau . In acest fel vei avea ocazia sa-i arati si lui ce trebuie sa faca pentru a te aduce pe culmile extazului, fara sa simti presiunea actului sexual in sine. Un alt element cheie pentru o partida reusita este starea de spirit, atunci cand ajungi in pat. Daca esti obosita, stresata, preocupata de altceva in niciun caz nu te vei putea bucura de sentimentul ca esti dorita. Daca vrei sa te deconectezi rapid de toate grijile de peste zi poti apela la mici ajutoare: poti citi ceva cu continut excitant sau te poti uita la un film erotic pentru a-ti ridica libidoul.