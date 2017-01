Cum să ai un penis frumos şi sănătos

Cum să ai un penis frumos și sănătos

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sa ai grija de penisul tau nu inseamna numai sa folosesti prezervativ, ci mult mai multe lucruri. Penisul este un organ foarte important pentru barbati si functia sa nu este limitata doar la viata sexuala si reproducere, ci este de o importanta esentiala pentru supravietuire. De aceea, este foarte important sa ai grija de penis si sa il pastrezi sanatos, astfel incat sa continue sa serveasca scopului sau. Stii cum sa-ti pastrezi un penis sanatos? Este indepartarea parului pubian importanta pentru un penis sanatos? Indepartarea parului pubian are efecte pozitive asupra starii de sanatate a penisului tau, deoarece prin acest lucru umiditatea din zona pubiana se reduce, ceea ce impiedica dezvoltarea bacteriilor. In plus, este mult mai usor sa iti examinezi testiculele, lucru important pentru descoperirea timpurie a cancerului. Totodata, penisul tau va arata mai mare daca nu va fi inconjurat de par si unii barbati sustin ca sensibilitatea in timpul actului sexual creste. Esti ingrijorat de durerea neplacuta? Cel mai simplu mod de a elimina parul pubian este epilarea zonei, dar este adevar si faptul ca acest tip de procedura poate fi destul de dureroasa. Daca nu esti destul de dornic sa iti smulgi firele de par, poti decide sa le razi. Trebuie sa fii atent in timp ce faci asta, deoarece o miscare gresita cu aparatul de ras poate cauza leziuni. Dupa operatiune, nu uita de igiena - foloseste aparate de ras de unica folosinta si nu le imparti cu partenera. Igiena corespunzatoare este necesara pentru un penis sanatos Penisul este un organ sensibil astfel incat nu este nevoie sa il freci prea dur sau sa folosesti prea mult sapun. Este suficient sa il clatesti cu apa caldura si sapun bland, usor parfumat. In cazul in care penisul nu este circumcis, va trebui sa misti preputul pentru a ajunge si a spala glandul penisului, dar nu folosi sapun. Usuca intreaga zona cu un prosop curat, moale. Spalatul prea rar sau prea des nu este recomandat pentru un penis sanatos deoarece poate provoca balantita sau inflamarea glandului penisului. In cazul in care ti se intampla acest lucru, spala penisul cu apa calda si sarata. Daca starea nu se imbunatateste, ar trebui sa vizitezi un medic. Citeste mai departe...