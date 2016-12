Cum să ai succes la femei?

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Citeste cateva sfaturi utile care te pot ajuta sa cuceresti femeia visurilor tale. Recunosc ca nu am putut niciodata sa inteleg barbatii care folosesc o singura replica nostima pentru a incerca sa agate femei. Ajungi sa cunosti o femeie dupa ani de viata impreuna, nu atunci cand schimbi cateva fraze intr-un bar sau club. Si se pare ca daca dau peste o femeie care se lasa amagita de asemenea trucuri, nu vreau sa ma culc cu ea pentru ca nu atinge standardele pe care mi le-am stabilit pentru mine. De aceea prefer sa nu incerc astfel de miscari in timp ce stau la bar. Dar nu poti fi impreuna cu o fata mai multi ani decat daca incerci si o intalnesti. Sa spargi gheata este aproape o abilitate in sine, care poate fi folosita in orice domeniu din viata ta. Lumea seductiei este campul de lupta ideal pentru a ne testa abilitatile. Unii fac asta pentru a avea parte de seri mai interesante, pentru a castiga un pariu sau ca un fel de joc social. Unii folosesc replici stupide de agatat intentionat si sunt surprinsi ca acestea functioneaza. Altii iau metoda asta foarte in serios si sunt dezamagiti daca esueaza. Exista si o categorie aparte care dau vina pe femei si raman prinsi in mica lor lume sovina. Cum sa NU agati femeile Modelul american observat in filme nu functioneaza la fel de bine in viata reala fara sa il adaptezi. Replicile sunt bune initial, dar apoi expira destul de repede. Deci iti trebuie multa imaginatie! Cele mai enervante sunt de obicei cele ieftine si lipsite de originalitate, precum: - Te dor picioarele? Ai alergat prin mintea mea toata noaptea! - Nu am mai vazut niciodata ceva atat de frumos in viata mea! - Te stiu de undeva? Parca te-am mai vazut pe undeva... in Rai? - Este mama ta cumva o zeita? Tipul care a folosit aceste replici pentru prima data trebuie sa fi avut oarecare succes, dar acum acestea nu mai functioneaza acum decat la fetele de 13 ani, cand merg la prima lor petrecere. Altii incearca sa foloseasca un element de soc. De obicei, sa sochezi pe cineva este o strategie de succes, dar nu ajungi la scopul dorit. - Daca ai fi fost eu, m-as indragosti de mine intr-o secunda! - Esti atat de draguta! Pot sa te miros la subrat? - Pot sa iti spun ceva in gura? - Mi-am pierdut numarul de telefon. Pot sa-l am pe al tau? - Probabil te-ai nascut prin cezariana deoarece capul tau are o forma atat de frumoasa! - Trebuie sa te fi ranit atunci cand ai cazut din Rai... Trebui sa faci o femeie sa fie interesata de tine, sa ii arati ca esti interesat de ea si nu ca esti disperat. Trebuie, totodata, sa fii respectuos, chiar daca te prefaci. Daca esti actor bun, nu trebuie sa fii sincer. Un barbat sincer de obicei nu are succes pentru acesta ar spune: "Vrei sa ne-o....?" Onestitatea nu este o idee buna in acest caz, cu exceptia unor anumite femei care se presupune ca exista. Cum sa agati o femeie? Mintea barbatilor trebuie sa se conformeze anumitor reguli pentru a ajunge la scopul dorit. Trebuie sa abordezi o femeie cu incredere si calm. Uita-te mereu in ochii ei si numai in ochii ei. Nu evita contactul in timpul conversatiei. Cu toate acestea, nu te holba la ea uitand sa clipesti. Intrebarea este mereu aceeasi: ce ii spun si despre ce sa vorbesc? Exista mai multe strategii. Una este sa incerci sa deduci, urmarind-o cu atentie: care este slujba ei, care ii sunt interesele si alte lucruri de genul asta. Poate parea greu, dar nu e decat daca abordezi o fata fara interese care asteapta o replica ieftina din partea unui tip cu un portofel gros. Citeste mai departe...