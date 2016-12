Cum s-a îndrăgostit Andreea Marin de medicul turc

Marţi, 02 Iulie 2013

Cel mai mediatizat turc din România în ultimele săptămâni rupe tăcerea. Tuncay Ozturk a acordat un interviu în care vorbește despre carieră și despre relația cu Andreea Marin.Tuncay (27 de ani) a declarat pentru Agenția de Presă Mondenă că s-a adaptat în țara noastră: „Mă simt ca acasă, am destul de mulți prieteni cu care împărtășesc pasiuni”. El a povestit și cum a întâlnit-o pe Andreea Marin.„Am cunoscut-o ca pacientă, având probleme serioase la coloană. O perioadă destul de lungă după reabilitarea ei nu ne-am mai văzut, dar la începutul acestui an ne-am reîntâlnit. Am avut mai mult timp să stăm de vorbă și să ne cunoaștem”, a spus Tuncay.„Când am văzut-o intrând în spital cu fetița ei, am observat-o de la distanță ca mamă și trebuie să spun că m-a impresionat căldura acestei relații. În familiile noastre acest sentiment este unul foarte profund, important. Apoi, am cunoscut-o și în relația cu pacienții români pe care îi însoțea la Acibadem să se asigure că vor fi bine până la capăt și am înțeles că avem același mod de a vedea lucrurile și aceeași dorință de a ajuta oamenii, pornită din suflet. Practic, relația noastră de astăzi are ca rădăcină această potrivire, felul în care vedem viața și rostul nostru este similar”, a declarat el.Tuncay a mai vorbit despre planurile de a se muta în România, pentru a fi alături de Andreea. „Deja locuiesc parțial și la București, unde am închiriat un apartament. Cum v-am spus, am pacienți români și lucrez și voluntar într-un proiect umanitar aici”, a continuat fizioterapeutul.