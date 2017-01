Cum pot îndura actriţele porno acte sexuale atât de dure?

Cum pot îndura actrițele porno acte sexuale atât de dure?

Ştire online publicată Marţi, 15 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Te-ai intrebat vreodata cum au fost filmate scenele dure din filmele porno? Si cum este posibil ca actritele porno sa suporte acte sexuale atat de dure? Nu e nici un secret ca barbatii folosesc pilula albastra astfel incat sa isi poata face treaba, in ciuda co-actritelor neatractive, lipsei excitarii, nervozitatii si asa mai departe. De asemenea, nu e nimic nou ca sexul in filmele porno sunt o iluzie si lucrurile nu sunt la fel in viata reala. Multi dintre cei care sunt excitati de astfel de scene din filmele porno si au decis sa le incerce, au descoperit ca realitatea nu este atat de placuta cum apare pe ecran. Trucuri pornografice... Care sunt trucurile pe care actritele porno trebuie sa le suporte 10, 15, 20 de minute - sau mai mult - de sex dur, de obicei cu penisuri mari si jucarii sexuale, sex anal dur sau chiar dubla penetrare? Raspunsurile la aceasta intrebare dezvaluie partea intunecata a industriei porno, unele actrite decizand sa dezvaluie, in sfarsit, adevarul. "Nu as putea sa fac niciodata lucrul asta fara droguri" Elisabeth Rollings, un star porno american a impartasit experienta ei a filmarii unei scene in care a primit "tratament" dur din partea a 25 de barbati foarte talentati. "Nu mi-am imaginat niciodata ca voi ajunge sa fac asa ceva. Presiunea producatorilor a fost imensa, am acasa trei copii si am nevoie disperata de bani", spune Elisabeth. "Cu doua zile inainte de filmare am consumat mult alcool impreuna cu antidepresive. Cand am ajuns la fata locului si am vazut actorii, era sa ma intorc si sa fug, dar am reusit sa-mi ascund teama in spatele unui zambet fals. Mi-am spus ca totul se va termina intr-o ora." Citeste mai departe...