Cum petrec vedetele de Moş Nicolae

Cum petrec vedetele de Moș Nicolae

Ştire online publicată Luni, 06 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețele Nico și Alina Sorescu, vedeta de televiziune Iuliana Marciuc și muzicianul Aurelian Temișan își vor petrece sărbătoarea de Moș Nicolae în familie sau cu prietenii, oferind daruri celor dragi. Nico a declarat că cel mai important dar pentru ea este familia: „Mai puțin contează darurile, întotdeauna au contat cei dragi, care sunt alături de mine”. „De Moș Nicolae, o să cumpăr eu multe cadouri, ca să fac daruri celor dragi, finilor, nepoților”. „Anul acesta, Moș Nicolae mă va surprinde în plină pregătire a unui proiect nou și special pentru mine, pe care îl voi lansa în curând, și în perioada organizării unei vacanțe frumoase de Crăciun”, a spus cântăreața Alina Sorescu. De asemenea, artista a precizat că nu știe ce cadouri va primi, dar că își va pregăti ghetuțele. „Căutarea cadourilor este una din preocupările mele preferate din luna decembrie. Îmi place să le fac surprize celor dragi și sper ca măcar anul acesta să reușesc să țin secretul, pentru că mai mereu mă dau de gol”, a adăugat Alina Sorescu. Mihai Trăistariu își dorește de la Moș Nicolae să aibă sănătate. Cântărețul a căzut pe gheață, joi, în București, și și-a fracturat mâna stângă, precizând că are programare la radiografie chiar astăzi. „Cred că cel mai frumos cadou pe care îl facem de Moș Nicolae este să îi tăiem moțul finuței noastre”, a declarat Aurelian Temișan. De asemenea, el a spus că are pregătit un cadou și pentru fiica sa, în vârstă de aproape o lună, Dora Maria. „Moș Nicolae aduce dulciuri și asta mică încă nu are voie. Asta nu înseamnă că va scăpa «nelovită» de un cadou”, a mai spus cântărețul. Pe de altă parte, el a precizat că nu i-a pregătit nicio surpriză soției sale, Monica Davidescu: „Nu i-am pregătit nicio surpriză, pentru că suntem genul de oameni care cumpără pe loc ceea ce ne place și nu așteaptă momente speciale pentru a ne face cadouri”. Vedeta de televiziune Iuliana Marciuc va petrece sărbătoarea de Moș Nicolae alături de familie. „Duminică dimineața vom asculta colinde și vom împodobi pomul de Crăciun, în familie și alături de alți prieteni cu copii. Știu că în mod tradițional bradul se împodobește înainte de Crăciun, dar, din cauză că suntem plecați foarte mult în perioada Crăciunului, prefer să facem pomul mai repede, astfel încât copilul nostru să se bucure mai mult de el”, a spus Iuliana Marciuc.