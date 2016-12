Cum ne ruinează filmele viaţa sexuală...

Cum ne ruinează filmele viața sexuală...

Ştire online publicată Marţi, 22 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dragostea este pasională, arzătoare, intensă și furtunoasă; sexul este puternic, sălbatic, epic, iar impulsul de moment este extraordinar de viu. Sau cel puțin filmele ne fac să credem cu convingere acest lucru. Filme precum „Dirty Dancing”, „Last Tango in Paris” sau „Cruel Intentions” imprimă în mintea tuturor o imagine distorsionată a ce este dragostea, dorința și sexul. „Dirty Dancing”, spre exemplu, poate să ducă foarte multă lume în eroare vis-a-vis de ce înseamnă să-ți pierzi virginitatea. În film, totul se întâmplă într-o noapte de vară, dansând seducător sub o lumină palidă. Apoi, partenerul, care iubește pasional, își așează iubita și face dragoste cu ea ore întregi - fără nicio grijă legată de durere sau de sarcină. De notat este că în filme foarte rar își pune cineva un prezervativ! Mai mult chiar, filmele te fac să crezi că sexul la duș, în mare sau în piscină este foarte fierbinte și incitant. În realitate, de la tot acest joc de apă erotic poți să te alegi cu o infecție de toată frumusețea. În „Atonement” este incredibil cât de sexy și pasional este sexul dintre Keira Knightley și James McAvoy într-o bibliotecă. Dar dacă stai puțin și te gândești, realizezi că a sta rezemat de un raft de cărți nu are cum să fie confortabil deloc.