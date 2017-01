Cum îl determini să se concentreze asupra preludiului?

Femeile isi doresc ca “focul” sa arda indelung si incet, iar barbatii vor sa scapere brusc si iute. Barbatii vor sa tinteasca si sa se retraga. Pentru ei, preludiul nu este altceva decat un fel de incalzire – dar cum ei nu prea au nevoie de incalzire, atunci la ce bun preludiul? Ei bine, ce intelegem prin “preludiu”? Preludiul nu este altceva decat imbinarea armonioasa de sentimente si senzatii fizice care, in cele din urma, duce la senzatia de implinire si satisfactie in actul sexual. Preludiu pentru a avea orgasm In general, femeile isi doresc un preludiu erotic, pentru ca ele intra mai incet decat barbatii in faza de excitatie. Fara preludiu se produce un decalaj neprielnic actului amoros si, astfel, femeile nu ajung la orgasm. Pe de alta parte, barbatul care trebuie sa acorde timp preludiului, trebuie sa-si amane propria excitatie si sa acorde atentie corpului partenerei, imprejurare care poate duce uneori la pierderea erectiei sau la orgasm prematur. Jocurile erotice ar putea fi o rezolvare a acestei situatii. Astfel, acestea vor crea placere egala ambilor parteneri si sexul va castiga in intensitate. Multi barbati nu stiu cum functioneaza sexual femeile si nu inteleg de ce le trebuie preludiu. De aceea, ar fi indicat sa-ti exprimi verbal dorintele sau sa-ti ghidezi partenerul, aratandu-i cum ti-ar placea sa fii mangaiata. Primul lucru pe care un barbat trebuie sa il tina minte e ca un act sexual bun nu este unul grabit. Cu cat timp rezista mai mult in preludiu, cu atat mai puternic si mai placut o sa fie orgasmul. Citeste mai departe...