Cum faci sex pe caniculă

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă atmosfera este prea încinsă, puteți oricând să aduceți câteva cuburi de gheață în dormitor. Folosește-ți imaginația și plimbă cuburile pe trupul lui fierbinte, pentru fiori de plăcere de ambele părți.Distracție la umbră. Dacă nu aveți aer condiționat și patul numai la sex nu vă îmbie, mergeți în parc. Păstrați, totuși un grad de decență și aveți grijă să alegeți un loc ferit de priviri și de amenzi.De ce să nu încercați un duș în doi, care vă va ține departe de senzațiile lipicioase dintre cearșafuri?Ce spuneți de un masaj cu uleiuri esențiale de mentă, eucalipt sau busuioc? Puteți alege un amestec gata făcut, sau puteți să optați pentru mai multe uleiuri esențiale preferate, pe care le puteți combina chiar voi, după plac.Tot din seria aventurilor oarecum interzise, vă propun să încercați să vă răcoriți împreună sub apă. Sexul sub apă are condițiile lui speciale, dar, în principiu, nu există motive să nu încercați așa ceva pe căldurile astea.