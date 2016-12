Cum arată femeia care i-a luat locul Monicăi Gabor

Miercuri, 15 Ianuarie 2014.

Alexandra Hodiș, elevă în ultimul an la liceu, i-a luat locul Irinei Gabor în inima și în casa lui Irinel.Alexandra studiaza la Cluj, unde este eleva in clasa a XII-a.Mai mult, ea seamana foarte bine si fizic cu fosta sotie a lui Irinel, apropiatii milionarului fiind la inceput socati de acest lucru, scrie Cancan.ro.Spre deosebire de Monica, care fusese poreclita de angajati “Scorpia de la Izvorani”, Alexandra pare sa fie apreciata de acestia, pentru ca nu este foarte pretentioasa.In plus, bruneta se intelege foarte bine si cu Irinuca, fiica Monicai si a lui Irinel.