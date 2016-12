Cum a reuşit Nicoleta Luciu să ierte INFIDELITATEA soţului

Cum a reușit Nicoleta Luciu să ierte INFIDELITATEA soțului

Nicoleta Luciu și-a deschis sufletul în fața Florentinei Fântânaru, sâmbătă, la emisiunea "Dincolo de aparențe", de la Antena Stars. Bruneta a vorbit despre infidelitatea soțului și a dezvăluit cum a trecut peste acel moment. Nicoleta Luciu a fost înșelată de soțul ei, Zsolt Csergo, cu o antrenoare de kangoo jumps. Bruneta a spus că și-a iertat soțul și regretă că a fost tranșantă cu el în acele momente."Soțul meu este un om foarte deștept. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Este un om familist, care știe întotdeauana ce vrea. La un bărbat contează foarte mult că își dorește o familie. Este un om cu picioarele pe pământ. Am fost foarte tăioasă cu el în acele momente, când am aflat întâmplarea cu amanta. Îmi pare rău pentru că nu merita. Trebuie să întorci foarte repede foaia și ceea ce am făcut. M-am gândit că trebuie să trec foarte repede peste episoadele negative. M-am gândit că nu m-am simțit niciodaă neglijată nici înainte și nici după. Nu m-a durut și nu trebuie să îmi înnegresc sufletul și mintea cu episoade negative. Am tot ce îmi doresc și copii sănătoși și momente frumoase. Totul trebuie să fie frumos în interior, nu trebuie să vedem ce se întâmplă în afara cercului. Timpul le rezolvă pe toate", a declarat Nicoleta Luciu la Antena Stars, scrie spynews.ro.