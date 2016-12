Cum a devenit Matt Damon amantul lui Michael Douglas

Miercuri, 12 Octombrie 2011

Michael Douglas și Matt Damon vor juca în filmul "Behind the Candelabra", despre viața celebrului muzician american Liberace, care va fi regizat de Steven Soderbergh.În acest film, Douglas va juca rolul lui Liberace, iar Damon, pe cel al partenerului de viață al artistului, Scott Thorson, informează bbc.co.uk.Pianistul Wladziu Valentino Liberace - cunoscut simplu ca Liberace și faimos pentru stilul său de viață excentric - s-a născut în 1919 și a murit în 1987. Într-o carieră de patru decenii, cu concerte, înregistrări, filme, producții de televiziune și contracte publicitare, Liberace a devenit celebru la nivel mondial. Între anii 1950 - 1970, a fost unul dintre cel mai bine plătiți oameni din industria de divertisment, dar viața lui a fost marcată de excese, atât pe scenă, cât și în particular.Filmul va intra în producție vara viitoare.Steven Soderbergh, care a regizat filme precum "Trafic" (2000), a spus, recent, că dorește "să nu greșească din punct de vedere creativ". "Încă de la începutul acestui proiect, am avut două priorități - să fim pe drumul cel bun, din punct de vedere creativ, și să facem în așa fel încât să îl vadă cât mai mulți oameni", a spus el.Damon a lucrat recent cu Soderbergh, pentru "Contagion: Pericol nevăzut", în timp ce Douglas a jucat în "Trafic", film care a primit patru Oscaruri, inclusiv unul pentru cel mai bun regizor.