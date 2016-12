Cum a cucerit-o Adrian Cristea pe Tania Budi

Ştire online publicată Miercuri, 19 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tania Budi trăiește acum o frumoasă poveste de amor cu fotbalistul Adrian Cristea. Blonda a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu fotbalistul și a dezvăluit cum a ajuns să formeze un cuplu cu Adrian Cristea și cum a cucerit-o acesta.„Lucrurile sunt simple, doi oameni când se văd și când au o comunicare, totul decurge de la sine. Ideea este că noi am început să ne vedem, dar am evitat să ieșim. Nu ar fi știut nimeni că noi ne vedem dacă nu era vecinul meu. Nu era în interesul nostru să se afle. Eu mă văd cu Adi de ceva vreme și nouă ne plăcea să nu știe lumea. Ne vedem după antrenamente și petrecem destul de multe ore împreună. Stăm pe terasă, bem șampanie și ne spunem multe secrete”, a spus Tania Budi, luni, într-o emisiune la Acasă TV. Vedeta a vorbit și despre fosta iubită a lui Adrian Cristea, Bianca Drăgușanu, care nu a reacționat tocmai frumos în momentul în care a aflat că ea este noua cucerire a „Prințului”.„De la ea a ajuns totul la presă. Într-un weekend în care am fost la mare, a luat telefonul lui și a văzut mesajele cu mine și a încercat să-mi scrie în numele lui. Mi-a scris exact la genul la care îmi scria el, după care a scris ceva foarte, foarte urât, atunci mi-am dat seama că nu este el. Eu și Adi ne vedem pentru că ne face plăcere, nu avem nicio obligație unul față de celălalt. Cristea este iubitul cui vrea”, a adăugat aceasta.