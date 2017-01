"Cu genele acelea putea să măture tot mall-ul". Pe cine atacă Iulia Albu

Ştire online publicată Luni, 24 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Albu este renumită pentru stilul acid cu care critică stilul vestimentar al vedetelor. Fashion editorul a comentat ținutele unor vedete precum Andreea Marin despre care a spus că "arată ca o secretară bine îmbrăcată" sau Prințesa Lia, despe care a precizat că "este foarte elegantă".Surpriza a venit însă în momentul în care Iulia Albu s-a oprit la una dintre ținutele pe care Andra le-a afișat recent. "În cazul oamenilor care câștigă foarte mulți bani nu e de aplaudat că își cumpără haine scumpe, înseamnă că se respectă. Nu știu ce are toată lumea cu acești pantaloni de mușama. "All black", neinteresant. Cu genele acelea putea să măture tot mall-ul, nu știu ce e cu obsesia asta de gene și unghii false, mai ales că ea are gene frumoase. Are nevoie de un stilist", a spus fashion editorul care i-a dat Andrei nota 3,2, scrie libertatea.ro.