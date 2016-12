Cu cine merge Cristina Spătar la colindat de Sărbători

Cristina Spătar a înregistrat recent două colinde împreună cu interpreta de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu și speră să aducă un plus de bucurie de Crăciun în casele românilor.„Mi-am dorit foarte tare să abordez și un alt gen de muzică, tocmai de aceea am înregistrat aceste două colinde împreună cu buna mea prietenă Mariana Ionescu Căpitănescu. Am ales să lucrez împreună cu ea pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp și, în afara faptului că reprezintă o valoare a muzicii populare românești, este și aproape sufletului meu”, spune Cristina Spătar.Mariana Ionescu Căpitănescu a venit de la Craiova, special pentru înregistrările colindelor. „Datorită faptului că sunt însărcinată am stabilit că înregistrările să le facem aici, în București, la studioul lui John Puzzle. Mariana a venit tocmai de la Craiova pentru realizarea acestui proiect și vă mărturisesc că rezultatul final este unul de excepție”, a mai adăugat cântăreața.Întrebată dacă în viitor își dorește să abordeze și alte stiluri muzicale, Cristina a mărturisit: „Cochetez cu muzica populară din copilărie și vreau ca anul viitor să realizez un întreg proiect sub bagheta maestrului Nicolae Botgros, dar despre asta veți afla la momentul oportun”, încheie Cristina Spătar, care anul viitor va deveni mămica unei fetițe.