Cu Botezatu a fost o relaţie construită mai mult în lumina reflectoarelor

Cu Botezatu a fost o relație construită mai mult în lumina reflectoarelor

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a revenit la Un Show Păcătos. Nu ca asistentă TV, ci pentru a povesti despre cei care i-au fost iubiți.Bianca a făcut o listă cu iubiții ei și, spre surprinderea unora, lista este una foarte scurtă."Nu au fost foarte mulți. Nu am avut multe aventuri. Mihai de la Din Dragoste. Coco este al doilea. Am mai avut o relație cu Nicu. Apoi Cătălin Botezatu. Iar ultimul este Adrian Cristea", a declarat aceasta.De fotbalist nu a vrut să menționeze dacă sunt sau nu împreună.Iar despre problematica relație cu Cătălin Botezatu, Bianca Drăgușanu nu a avut prea multe de spus. "Cu Cătălin a fost o relație construită mai mult în lumina reflectoarelor. Deși am fost îndrăgostită de el", a spus Bianca finalizând lista foștilor iubiți.