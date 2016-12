Cronica Cârcotaşilor are un nou prezentator. Află cine l-a înlocuit pe Huidu

Cronica Cârcotașilor are un nou prezentator. Află cine l-a înlocuit pe Huidu

Ştire online publicată Vineri, 28 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ediția specială a "Cronicii", în care s-a discutat viitorul emisiunii, șefii de la PrimaTv au decis că show-ul trebuie să meargă mai departe și fără Huidu.Deși inițial șefii postului TV au vrut să aducă un invitat care să facă echipă la pupitru cu Găinușă în fiecare săptămână, ulterior s-au răzgândit și au venit cu o variantă la care puțini s-ar fi gândit. Contrar așteptărilor, nu e vorba despre bebelușa Oana, cea care i-a ținut locul lui Huidu după accidentul de schi din Austria.Se pare că noul co-prezentator al Cronicii este nimeni altul decât Dezbrăcatu', care îl va înlocui pe Șerban începând chiar cu următoarea ediție a emisiunii, scrie Jurnalul.Codruț Kegheș are 39 de ani și a urmat cursurile Facultății de Teatru ale Universității Hyperion, sub îndrumarea profesorilor Rodica Mandache și Eusebiu Ștefanescu. Nu a terminat facultatea, însă s-a remarcat prin talentele de imitator la emisiunea “Bank Show”, de la Prima TV, in 2001, când a fost desemnat câștigător.