Criticat de ziarul Vaticanului, filmul lui Mungiu are încasări „onorabile“ în Italia

Ştire online publicată Vineri, 31 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul premiat la Cannes al lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", a avut încasări de peste 170.000 de dolari la premiera în cinematografele din Italia și s-a clasat pe locul șapte în box-office, deși a fost criticat dur de ziarul Vaticanului, potrivit variety.com Ziarul Vaticanului, „l'Osservatore Romano", a criticat violent filmul românesc „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", ce spune povestea unui avort, și îl consideră o operă „sordidă" care tratează fetușii „ca niște obiecte aruncate la gunoi" și nu ca „ființe umane". „Filmul, care este sordid și abundă în cuvinte inutile, este construit pentru a exhiba pe ecran, cu prețul a aproape două ore de monotonie, un fetus, sau mai degrabă un copil de aproape cinci luni, expus pe pardoseala unei băi", scrie „l'Osservatore Romano" în ediția de sâmbăta trecută. Filmul „de artă" al lui Mungiu a avut premiera în cinematografele italiene vineri și a rulat în 125 de săli de cinema. Pelicula a mers „cam cât de bine se poate aștepta de la un film care trebuie să aibă o cursă lungă", a comentat un reprezentat al unei săli de cinema, mulțumit de încasările peliculei. Pe locul întâi în box-office-ul italian s-a clasat pelicula „In the Land of Women", cu Adam Brody, urmată de documentarul lui Michael Moore, „Sicko". Thriller-ul „Pathfinder" a ocupat locul trei.