Cristina Spătar: „Voi lua lecţii de înot împreună cu fiul meu”

Cristina Spătar: „Voi lua lecții de înot împreună cu fiul meu”

Ştire online publicată Vineri, 04 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși a lansat un nou single, „Come baby, come” marca John Puzzle, și pregătește noi surprize muzicale de Crăciun, artista nu ratează să își petreacă puținul timp liber cu fiul său, Albert. Cristina este o fire sportivă și își dorește să-i împărtășească și lui Albert gustul pentru sport. Tocmai de aceea este în căutarea unui instructor care să îl învețe atât pe băiețelul ei, cât și pe ea, tainele înotului.„Deși eram o împătimită a sălilor de fitness în trecut, de când am rămas însărcinată nu am mai vrut să fac efort în exces și plimbările în aer liber au luat locul orelor de sală. Sunt în plină promovare cu piesa «Come baby, come» și vreau să îmi mențin tonusul muscular la fel ca atunci când mergeam la sală. Vreau să încerc un sport pe care să îl pot practica împreună cu fiul meu și astfel m-am gândit să învăț împreună cu Albert ce înseamnă înotul, mai ales că eu nu stăpânesc foarte bine aceasta activitate. Cred că este important să insuflii copiilor dragostea pentru sport de cât mai tineri și am ales înotul pentru că este benefic pentru amândoi. De aceea am decis ca în viitorul apropiat să caut un instructor de înot foarte bun care să ne învețe să înotăm”, mărturisește artista.